Arnaud Gabas a parfai­te­ment géré la rencontre entre Vasek Pospisil et Emil Ruusuvuori malgré la colère froide et les insultes du Canadien à l’en­contre du président de l’ATP. Preuve que l’ar­bitre fran­çais était parfai­te­ment dans son match, le réflexe dingue sur un retour tota­le­ment décentré du finlan­dais, au bout de 10 minutes de jeu. Pour rappel, Denis Shapovalov avait envoyé une balle direc­te­ment dans l’oeil d’Arnaud Gabas après un excès de colère, en 2017 en Coupe Davies. Le Français n’ar­bitre pas les matchs les plus simples mais il semble avoir déve­loppé un sang‐froid à toute épreuve…