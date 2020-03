Ce jeune enfant japonais Yunosuke, originaire de Fukuoka et seulement âgé de 6 ans, affole la toile avec des vidéos impressionnantes. L’une des dernières est celle de son revers à une main qui va rappeler un certain Roger Federer. Son frère, Koujirou (4 ans), n’est pas en reste comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. De nombreuses vidéos sont disponibles sur le compte Instagram.