Ethan, seulement âgé de 7 ans, possède déjà une petite notoriété sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le Britannique est plutôt très doué comme on peut le voir sur les vidéos postées sur le compte Instagram. La preuve avec ce revers sauté.

Revers sauté à une main, à 7 piges. On en discute ? 👌🔥



🎥 : https://t.co/uj1dd9PJho



Le petit Ethan a déjà une carte VIP sur Tennis Legend. Merci à son père, qui nous envoit régulièrement des vidéos. #Tennis #Tenniskid pic.twitter.com/l3stUKnNEC — Tennis Legend (@TennisLegende) July 20, 2020