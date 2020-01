Totalement surclassé par Dominic Thiem en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Gaël Monfils a tenté et réussit un service à la cuillère au début du deuxième set. L’Autrichien, loin de sa ligne, se fait surprendre par le Tricolore. Pas de quoi le déstabiliser puisqu’il s’impose largement 6-2, 6-4, 6-4.

An underarm serve ? 😲

We thought Nick Kyrgios was up later….#AO2020 | #AusOpen | @Gael_Monfils pic.twitter.com/wcXIjur9AW

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020