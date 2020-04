La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Ce n’est pas le point le plus vieux, mais c’est sans doute l’un des spectaculaires des dernières années sur terre battue. Il y a tout juste un an, lors du deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils disposait de Marton Fucsovics 1-6, 6-4, 6-2. Une rencontre où le Parisien a fait le show avec ce coup droit sauté en étant presque dos au filet. La clameur du public est tout aussi impressionnante.