La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en 2014 au troisième tour du Masters 1000 de Rome. Rafael Nadal affronte Mikhail Youzhny contre qui il réussit un point totalement fou : un smash de revers en fond de court gagnant. De quoi écoeurer le Russe.