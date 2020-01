Brillant vainqueur de John Isner (7-6(5), 6-4) pour rejoindre la finale d’Auckland, sa première sur le circuit ATP, Ugo Humbert a aussi fait le spectacle comme le montre ce sublime passing de revers.

Shot of the week right there !

Brilliant from @HumbertUgo 😱@ASB_Classic | @TennisTV pic.twitter.com/qZ1MsFA0H3

— ATP Tour (@atptour) January 17, 2020