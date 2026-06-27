Grigor Dimitrov et Serena Williams ont toujours été très proches. Si des rumeurs de romance ont circulé par le passé, sans jamais être confirmées par les principaux intéressés, leur amitié, elle, ne fait aucun doute.
Les deux joueurs ont d’ailleurs affiché leur joie de se retrouver dans les allées de Wimbledon, où l’Américaine s’apprête à effectuer son grand retour en simple, à 44 ans, quatre ans après son dernier match sur le circuit.
Longuement enlacés, le Bulgare et Serena ont ensuite échangé quelques mots dans la bonne humeur.
Serena x Dimitrov 🥹🤍 pic.twitter.com/9WDg0Ga8iP— VeeStar 🌟 (@VeeSTARWilliams) June 27, 2026
Une scène qui témoigne de leur belle complicité et qui laisse penser qu’ils se suivront avec attention tout au long de la quinzaine londonienne.
Publié le samedi 27 juin 2026 à 16:35