Grigor Dimitrov et Serena Williams ont toujours été très proches. Si des rumeurs de romance ont circulé par le passé, sans jamais être confir­mées par les prin­ci­paux inté­ressés, leur amitié, elle, ne fait aucun doute.

Les deux joueurs ont d’ailleurs affiché leur joie de se retrouver dans les allées de Wimbledon, où l’Américaine s’ap­prête à effec­tuer son grand retour en simple, à 44 ans, quatre ans après son dernier match sur le circuit.

Longuement enlacés, le Bulgare et Serena ont ensuite échangé quelques mots dans la bonne humeur.

Une scène qui témoigne de leur belle compli­cité et qui laisse penser qu’ils se suivront avec atten­tion tout au long de la quin­zaine londonienne.