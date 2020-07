Les duels entre Novak Djokovic et Rafael Nadal donnent toujours lieu à de véritables combats pour ce qui constitue le match le plus disputé dans l’ère Open (55 confrontations, 29 – 26 pour Djokovic). Alors l’ATP propose de revoir les dix plus belles rencontres entre le Serbe et l’Espagnol sur le circuit. Spectacle garanti !