La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Encore méconnu du grand public en 2014, Nick Kyrgios va très vite se faire un nom lors de Wimbledon de cette année-là. Après avoir battu Richard Gasquet au deuxième tour, l’Australien réalise l’exploit d’éliminer Rafael Nadal sur le Centre Court (7-6(5), 5-7, 7-6(5), 6-3) pour rejoindre les quarts de finale. Une rencontre où le natif de Canberra réalise un point totalement dingue avec un tweener gagnant qui surprend totalement l’Espagnol.