Nick Kyrgios a pris du plaisir sur terre battue, une surface qu’il ne cesse de décrier, sur laquelle il n’avait plus joué et plus gagné depuis main­te­nant trois ans. Et il en a donné aux spectateurs.

Ce point est l’illus­tra­tion que l’Australien peut briller sur ocre. Il a tout fait : un retour puis­sant, un coup droit tran­chant, une amortie et un tweener lob.

Splendide.