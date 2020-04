La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

C’est un grand classique que l’on vous propose : un échange marathon de 45 frappes entre Lleyton Hewitt et Roger Federer lors de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells en 2005. L’Australien, auteur d’une défense héroïque, finit par le gagner. Insuffisant puisque c’est le Suisse qui soulèvera le trophée en s’imposant 6-2, 6-4, 6-4.