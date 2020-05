La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Pete Sampras a toujours nourri une relation compliquée avec la terre battue. En 1996, l’Américain atteint les demi-finales de Roland-Garros pour la première et seule fois de sa carrière. Au deuxième tour, l’ancien numéro 1 mondial élimine l’ancien vainqueur Sergi Bruguera (23e à l’époque). Une rencontre où les deux hommes font le spectacle comme l’illustre parfaitement cet échange que « Pistol Pete » conclut au filet. Un symbole.