Le tournoi de Gstaad, en Suisse, a débuté ce lundi. De quoi ravir les spécia­listes de la terre battue, qui n’en pouvaient plus de la saison sur gazon. Casper Ruud, par exemple, avait même déclaré qu’il préfé­rait passer cette période sur un parcours de golf.

Le Norvégien, bien évidem­ment engagé dans le tournoi de la station alpine suisse, s’est amusé depuis un balcon à échanger quelques balles avec Stefanos Tsitsipas, installé sur un balcon voisin.

Une séquence aussi inso­lite qu’a­mu­sante relayé par nos confrères de Tennis Legend, qui a rapi­de­ment conquis de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

👀 Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas aperçus à Gstaad 🇨🇭



Quand ton voisin est un joueur de tennis. pic.twitter.com/qY1eCnTnEQ — Tennis Legend (@TennisLegende) July 13, 2026

Le Grec aura fort à faire cet après‐midi face au Péruvien Ignacio Buse, tandis que Casper Ruud, exempté de premier tour en tant que tête de série, attend le vain­queur du duel entre le Suisse Stan Wawrinka et le jeune Portugais Jaime Faria.