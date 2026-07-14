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L’échange « lunaire » entre Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas

Par
Antoine Touchard
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Le tournoi de Gstaad, en Suisse, a débuté ce lundi. De quoi ravir les spécia­listes de la terre battue, qui n’en pouvaient plus de la saison sur gazon. Casper Ruud, par exemple, avait même déclaré qu’il préfé­rait passer cette période sur un parcours de golf.

Le Norvégien, bien évidem­ment engagé dans le tournoi de la station alpine suisse, s’est amusé depuis un balcon à échanger quelques balles avec Stefanos Tsitsipas, installé sur un balcon voisin. 

Une séquence aussi inso­lite qu’a­mu­sante relayé par nos confrères de Tennis Legend, qui a rapi­de­ment conquis de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Le Grec aura fort à faire cet après‐midi face au Péruvien Ignacio Buse, tandis que Casper Ruud, exempté de premier tour en tant que tête de série, attend le vain­queur du duel entre le Suisse Stan Wawrinka et le jeune Portugais Jaime Faria.

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 10:17

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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