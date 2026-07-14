Le tournoi de Gstaad, en Suisse, a débuté ce lundi. De quoi ravir les spécialistes de la terre battue, qui n’en pouvaient plus de la saison sur gazon. Casper Ruud, par exemple, avait même déclaré qu’il préférait passer cette période sur un parcours de golf.
Le Norvégien, bien évidemment engagé dans le tournoi de la station alpine suisse, s’est amusé depuis un balcon à échanger quelques balles avec Stefanos Tsitsipas, installé sur un balcon voisin.
Une séquence aussi insolite qu’amusante relayé par nos confrères de Tennis Legend, qui a rapidement conquis de nombreux fans sur les réseaux sociaux.
Le Grec aura fort à faire cet après‐midi face au Péruvien Ignacio Buse, tandis que Casper Ruud, exempté de premier tour en tant que tête de série, attend le vainqueur du duel entre le Suisse Stan Wawrinka et le jeune Portugais Jaime Faria.
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 10:17