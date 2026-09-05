Jiri Lehecka retrou­vait Stefanos Tsitsipas pour un gros duel au troi­sième tour, qui a fina­le­ment tourné à l’avantage du Grec, vain­queur en quatre manches : 2–6, 6–1, 7–6, 6–1.

Durant la rencontre, le Tchèque a bien failli nous offrir, sur une séquence assez impro­bable, l’un des plus gros ratés du tournoi.

Sur une grosse première balle de Lehecka, Tsitsipas retourne comme il peut. La balle prend alors un énorme effet rétro : elle rebondit dans le camp du Tchèque avant de revenir toute seule de l’autre côté du filet.

Lehecka n’avait alors plus qu’à venir toucher la balle pour remporter le point. Mais en voulant terminer avec un peu trop de gour­man­dise et déposer la balle juste derrière le filet, il a bien failli complè­te­ment se manquer. Heureusement pour lui, la bande du filet était là pour le sauver…

Lehecka found the cheat code 🎮 pic.twitter.com/oUgaKEyUyj — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2026

Une séquence assez folle, mais un raté que tous les joueurs de tennis ont proba­ble­ment déjà connu en voulant en faire un peu trop sur une balle qui semblait pour­tant impos­sible à manquer.