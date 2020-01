Après sa qualification pour les demi-finales de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a été interrogé au micro de John McEnroe sur la disparition tragique de Kobe Bryant à l’âge de 41 ans. Le Serbe connaissait bien la légende du basket américain et il n’a pas pu cacher son émotion. « Il était là pour moi » a notamment confié le numéro 2 mondial.

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020