S’il a parfai­te­ment maîtrisé son sujet ce mercredi face au 36e joueur mondial, Flavio Cobolli, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−2, 6–4), Arthur Fils s’est en revanche fait très peur lors­qu’il a célébré sa victoire.

Le numéro 1 fran­çais a envoyé une balle en tribunes qui a visi­ble­ment frôlé la tête d’un spec­ta­teur. L’arbitre a préféré en rire et Fils a évité le pire.

Performance : perfect ✅

Celebration : imper­fect ❌



Arthur Fils defeats Cobolli 6–2 6–4 to progress at the #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/o0JEwVwqlE