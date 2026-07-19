Novak Djokovic poursuit sa tournée médiatique à New York. Après l’avant‐première de son documentaire, le Serbe était présent hier au Fanatics Fest, aux côtés de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Justin Bieber, Tom Brady ou encore Draymond Green.
Au programme : une série de défis et de jeux, du tennis de table au célèbre jeu de la frappe de fête foraine. Mais c’est surtout lors de son entrée en scène que le Djoker a fait le spectacle, en s’offrant une arrivée digne d’une véritable star du catch.
Il faut dire que le masque lui va comme un gant.
Très à l’aise dans ce rôle, Novak Djokovic aurait‐il déjà trouvé sa reconversion pour l’après‐carrière ?
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 10:06