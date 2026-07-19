Novak Djokovic pour­suit sa tournée média­tique à New York. Après l’avant‐première de son docu­men­taire, le Serbe était présent hier au Fanatics Fest, aux côtés de nombreuses célé­brités, parmi lesquelles Justin Bieber, Tom Brady ou encore Draymond Green.

Au programme : une série de défis et de jeux, du tennis de table au célèbre jeu de la frappe de fête foraine. Mais c’est surtout lors de son entrée en scène que le Djoker a fait le spec­tacle, en s’of­frant une arrivée digne d’une véri­table star du catch.

JAJAJA, ¿QUÉ HACE NOVAK DJOKOVIC ? pic.twitter.com/xCJpq3RPgX — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 18, 2026

Il faut dire que le masque lui va comme un gant.

« The Wolf in Winter » ft.

The Wolf of NYC @DjokerNole 🐺 pic.twitter.com/RQdylJ1YTS — TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) July 18, 2026

Très à l’aise dans ce rôle, Novak Djokovic aurait‐il déjà trouvé sa recon­ver­sion pour l’après‐carrière ?