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L’entrée complé­ment folle de Djokovic !

Par
Antoine Touchard
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Novak Djokovic pour­suit sa tournée média­tique à New York. Après l’avant‐première de son docu­men­taire, le Serbe était présent hier au Fanatics Fest, aux côtés de nombreuses célé­brités, parmi lesquelles Justin Bieber, Tom Brady ou encore Draymond Green.

Au programme : une série de défis et de jeux, du tennis de table au célèbre jeu de la frappe de fête foraine. Mais c’est surtout lors de son entrée en scène que le Djoker a fait le spec­tacle, en s’of­frant une arrivée digne d’une véri­table star du catch.

Il faut dire que le masque lui va comme un gant. 

Très à l’aise dans ce rôle, Novak Djokovic aurait‐il déjà trouvé sa recon­ver­sion pour l’après‐carrière ? 

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 10:06

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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