Faute de temps ou du déca­lage horaire, vous n’a­vez pas pu voir les plus belles affiches de cette pre­mière semaine de Grand Chelem à Melbourne ? Ne vous inquié­tez pas, cette vidéo est là pour ça ! En conclu­sion du 3ème tour de son édi­tion 2021, l’Open d’Australie a publié sur sa chaîne YouTube le top 10 des plus beaux coups réa­li­sés pen­dant ces six pre­miers pre­miers jours de com­pé­ti­tion. Et il y a du niveau ! Au pro­gramme, la puis­sance de Rafa, la tech­nique de Serena, la téna­ci­té de FAA, ou encore la créa­ti­vi­té de Nick… On vous laisse pro­fi­ter de tout ça ci‐dessous.