Au cours d’une année 2020 tronquée et raccourcie par le Covid-19, l’ATP est malgré tout parvenue à dégager sans trop de problème les cinq matchs qui ont marqué la saison, sans compter les Grands Chelems. Parmi ces cinq duels, on en retrouve deux disputés lors de l’ATP Cup, deux lors du Masters de Londres et un, sur terre battue, lors du tournoi de Rome.

Forcément, les meilleurs joueurs de la planète que sont Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou encore Nick Kyrgios sont évidemment présents dans une vidéo riche en coups gagnants et en rallyes de mutant.