Novak Djokovic prépare Wimbledon sur l’île de Rafael Nadal, à Majorque. Il a inau­guré le court central avec une exhi­bi­tion. Le numéro 1 mondial a joué avec son petit frère, Marko Djokovic, et Goran Ivanisevic sur le banc. Les Serbes ont gagné contre Feliciano Lopez et Tommy Haas. Et ils n’ont pas oublié de célé­brer. Forcément, le petit maîtrise parfai­te­ment le geste du grand frère…

Pour rappel, Novak Djokovic est inscrit en double à Majorque avec un ami mais un parte­naire de double assez inat­tendu.