Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et a déjà offi­cia­lisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis plusieurs semaines.

L’Espagnol pour­suit néan­moins son entraî­ne­ment. Et après avoir partagé des images de séances séance où on le voyait frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute, le numéro 2 mondial utilise à nouveau sa main droite.

« Carlitos » a partagé ce moment sur Instagram en postant des émojis qui traduisent son émotion.

CARLOS ALCARAZ PRACTICING WITH HIS RIGHT WRIST !!! pic.twitter.com/Su50mO2h1J — #CARL1TOS (@lovecaraz) June 28, 2026

Une excel­lente nouvelle pour le septuple lauréat en Grand Chelem qui espère revenir pour la tournée américaine.