Blessé au poignet droit depuis le tournoi de Barcelone mi‐avril, Carlos Alcaraz a manqué Madrid, Rome, Roland‐Garros, le Queen’s et a déjà officialisé son forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet) depuis plusieurs semaines.
L’Espagnol poursuit néanmoins son entraînement. Et après avoir partagé des images de séances séance où on le voyait frapper quelques balles de la main gauche, avec une prise très haute, le numéro 2 mondial utilise à nouveau sa main droite.
« Carlitos » a partagé ce moment sur Instagram en postant des émojis qui traduisent son émotion.
CARLOS ALCARAZ PRACTICING WITH HIS RIGHT WRIST !!! pic.twitter.com/Su50mO2h1J— #CARL1TOS (@lovecaraz) June 28, 2026
Une excellente nouvelle pour le septuple lauréat en Grand Chelem qui espère revenir pour la tournée américaine.
Publié le dimanche 28 juin 2026 à 15:37