Battu en trois sets par Jannik Sinner ce dimanche en finale de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a perdu sa troi­sième finale de Grand Chelem en autant de tentatives.

Dépité et très marqué avant le début de la céré­monie de remise des prix, l’Allemand a été consolé par son bour­reau du jour.

A tearful Alexander Zverev gets a hug from Jannik Sinner, after a third Slam final defeat for Sascha. #AusOpen #AO2025 pic.twitter.com/XMLChknZLD