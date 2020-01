A l’issue de la rencontre où elle a été battue par Ons Jabeur (7-5, 3-6, 7-5), Caroline Wozniacki a eu le droit à un hommage des organisateurs. Une vidéo a été diffusée où les joueuses du circuit ont tenu à la féliciter pour sa carrière et toutes ont mis en avant son incroyable combativité.

