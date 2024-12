« Je me lève et je prends six ou sept pilules, un anti‐inflammatoire, un anti­dou­leur et une autre pour l’anxiété », avouait récem­ment Juan Martin Del Potro qui s’est néan­moins battu pour se présenter une dernière fois sur le court et faire ses adieux au tennis près de trois ans après son dernier match sur le circuit.

Le vain­queur de l’US Open 2009 a pu dire au revoir à son public lors d’une partie d’ex­hi­bi­tion la nuit dernière à Buenos Aires en Argentine, dans un stade plein, face à un adver­saire aussi légen­daire que géné­reux en la personne de Novak Djokovic.

Classe, à l’image de son atti­tude sur la balle de match, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a permis à l’Argentin de s’amuser et de faire vibrer son public avec son fameux coup droit « marteau ».

La « Tour de Tandil » a ensuite laissé coulé quelques larmes dans les bras de Nole avant d’embrasser le filet une dernière fois.

Émouvant.