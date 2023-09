Deux jours après sa victoire contre Daniil Medvedev en finale de l’US Open, syno­nyme de 24e sacre en Grand Chelem, lui permet­tant ainsi d’égaler le record absolu de Margaret Court, Novak Djokovic a reçu un accueil triom­phal à Belgrade, sa ville natale.

Très ému face à la foule présente devant lui, le numéro 1 mondial a fondu en larmes avant d’être consolé par les joueurs de l’équipe de basket serbe vice‐championne du monde, présente à ses côtés.

De magni­fiques images.

