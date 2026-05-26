Images douloureuses sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi.
Mené 6–2, 3–0 par Stefanos Tsitsipas et visiblement touché au mollet, Alexandre Müller a été contraint d’abandonner.
Le Français a quitté le court en larmes, sous les applaudissements du public.
Un scénario cruel pour Muller…
🎾#RolandGarros | 😞Terrible cette image…— francetvsport (@francetvsport) May 26, 2026
😢Alexandre Müller est contraint à l’abandon lors de son premier tour face à Stéfanos Tsitsipás à Roland‐Garros
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Au deuxième tour, Tsitsipas affrontera le vainqueur du duel entre Tallon Griekspoor (33e) et Matteo Arnaldi (104e).
Publié le mardi 26 mai 2026 à 15:14