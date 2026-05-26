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Les larmes déchi­rantes du Français Muller après son abandon contre Tsitsipas

Par
Baptiste Mulatier
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Images doulou­reuses sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi.

Mené 6–2, 3–0 par Stefanos Tsitsipas et visi­ble­ment touché au mollet, Alexandre Müller a été contraint d’abandonner.

Le Français a quitté le court en larmes, sous les applau­dis­se­ments du public. 

Un scénario cruel pour Muller…

Au deuxième tour, Tsitsipas affron­tera le vain­queur du duel entre Tallon Griekspoor (33e) et Matteo Arnaldi (104e).

Publié le mardi 26 mai 2026 à 15:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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