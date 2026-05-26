Images doulou­reuses sur le court Philippe‐Chatrier ce mardi.

Mené 6–2, 3–0 par Stefanos Tsitsipas et visi­ble­ment touché au mollet, Alexandre Müller a été contraint d’abandonner.

Le Français a quitté le court en larmes, sous les applau­dis­se­ments du public.

Un scénario cruel pour Muller…

🎾#RolandGarros | 😞Terrible cette image…



😢Alexandre Müller est contraint à l’abandon lors de son premier tour face à Stéfanos Tsitsipás à Roland‐Garros



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Au deuxième tour, Tsitsipas affron­tera le vain­queur du duel entre Tallon Griekspoor (33e) et Matteo Arnaldi (104e).