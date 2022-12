Si la saison 2022 a été riche en exploits spor­tifs avec le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros, le 8e de Novak Djokovic à Wimbledon ou encore la victoire de Carlos Alcaraz à l’US Open et sa place de plus jeune numéro un mondial de l’his­toire, elle a égale­ment été marquée par de nombreux moments hila­rants sur le court.

Et à ce petit‐jeu là, Rafa et Novak ne sont pas en reste avec quelques passages savou­reux, notam­ment concer­nant le score et les chan­ge­ments de côté. Sans surprise, Nick Kyrgios, Alexander Bublik ou encore Frances Tiafoe prennent une place impor­tante dans cette vidéo d’une quin­zaine de minutes.

Sans oublier le fameux corbeau d’Adélaïde…