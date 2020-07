Avant l’éclosion de Rafael Nadal, Guillermo Coria était considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde sur terre battue. Lauréat de neuf titres dont les Masters 1000 d’Hambourg (2003) et de Monte-Carlo (2004), l’Argentin a été numéro 3 mondial et finaliste malheureux à Roland-Garros en 2004. L’ATP propose une compilation de ses plus beaux points sur le circuit.