Le duel entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas a tenu toutes ses promesses et l’Australien a eu le dernier mot en s’imposant 7-6(7), 6-7(3), 7-6(5). Retour sur les plus beaux points de la rencontre.

🎾 #ATPCup

🔥 Kyrgios et Tsitsipas ont fait le show !

👉 Revivez les plus beaux points du match#TennisExtra pic.twitter.com/cS17rV9m0c — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2020