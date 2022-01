Franchement, l’Australie donne une image assez pitoyable. Les images ci‐dessous sont complè­te­ment surréa­listes mais pas surpre­nantes voire iden­tiques à celles que l’on pouvait voir lors de certaines mani­fes­ta­tions pendant la crise sanitaire.

On est très loin du tennis, on s’en éloigne même de jour en jour et les auto­rités austra­liennes devraient prendre la mesure de leur acte car cela pour­rait avoir des consé­quences désastreuses.

On rappelle que c’est un juge indé­pen­dant qui a consi­déré que Novak Djokovic n’avait pas être retenu en déten­tion exigeant donc sa libé­ra­tion immédiate.

Depuis cette annonce c’est le flou, et certains médias ont même évoqué le fait que Nole a été arrêté avant que l’in­for­ma­tion ne soit démentie.