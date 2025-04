Le Rolex Monte Carlo Masters reste un tournoi à part sur le circuit, par son histoire, par son stade, et par son ambiance unique.

Au sein du Monte‐Carlo Country Club, on se sent toujours à l’aise un peu comme si fina­le­ment on était un membre de ce club prestigieux.

Tout est dans le détail et les dernières modi­fi­ca­tions du site apportent encore plus de « chic » à ce lieu magique.

Celebrations the only way our ball kids know how 🤣🗣️@carlosalcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/HrZQT1H9WQ — Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 13, 2025

Au délà du décor, il y a aussi l’am­biance toujours aussi chaleu­reuse notam­ment grâce aux Italiens mais aussi aux fans qui sont souvent des connaisseurs.

Pas éton­nant donc que les ramas­seurs de balles, impec­cables durant cette semaine, soient aussi « chaleu­reux » quand on leur a demandé de fêter le titre de Carlos. Merveilleux.