Les discours de Daniil Medvedev lors des remises de prix sont souvent de grands moments d’in­tel­li­gence et d’hu­mour. Le Masters 1000 de Miami n’a pas échappé à la règle après la victoire du Russe face à Jannik Sinner ce dimanche en finale.

Faisant réfé­rence à son discours à Indian Wells où il n’avait pas hésité à tacler la qualité du court qui était selon lui beau­coup trop lent, toujours avec un petit sourire en coin, celui qui sera 4e mondial ce lundi a cette fois tenu à saluer le terrain confec­tionné par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi sur l’im­mense Hard Rock Stadium.

« Je voudrais féli­citer Jannik pour son tournoi et évidem­ment pour son match incroyable face à Carlos Alcaraz en demi‐finales, c’était assez incroyable. J’ai surement eu un peu de chance car moi j’étais déjà au lit à ce moment‐là et je sais que ce n’est jamais facile de récu­pérer après un tel match. Donc féli­ci­ta­tions à toi et ton équipe, il y a encore beau­coup de finales à gagner cette année. (…) Vous avez pu voir que je suis capable de garder mon calme notam­ment grâce à la qualité du court. On dirait que c’est un vrai court en dur. Je ne sais pas qui a pris cette déci­sion, mais merci beau­coup à tous ceux qui ont construit ce court cette année. J’étais vrai­ment content de jouer dessus », a déclaré Medvedev, lauréat d’un 19e sacre en carrière.