Battu par Alcaraz, Li Tu aura cherche la faille et tenter des choses. Après on peut aussi être rattrapé par l’évè­ne­ment et commettre une « bourde ». L’essentiel est de prendre cela à la légère.

Quand tu tentes ton premier service à la cuillère en match en offi­ciel :pic.twitter.com/RDX6uWbIvZ — Tennis Legend (@TennisLegende) August 28, 2024 C’est exac­te­ment cette atti­tude que l’Australien a adopté quand son service à la cuillère a atterri dans le bas du filet. Son sourire a d’ailleurs été commu­ni­catif et le public compre­nant le « malaise » l’a soutenu avec ferveur.