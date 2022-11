Alors qu’il est actuel­le­ment en Amérique du sud et plus préci­sé­ment en Colombie pour sa tournée de matchs amicaux dans la région, Rafael Nadal reste une véri­table icône en Espagne à tel point qu’il fait encore parler de lui et cela même en pleine Coupe du monde de football.

Sur la chaîne El Chiringuito, spécia­lisée dans le foot, l’imi­ta­teur Jorge Valdano a donc réalisé une imita­tion fran­che­ment excel­lente de l’homme aux 22 titres du Grand Chelem (à partir de 38 secondes) :

Tout est dans le levé de sourcil…