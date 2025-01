Une journée gravée à jamais dans la mémoire du « petit » John.

Ce vendredi, le jeune passionné a eu le privi­lège de partager des instants uniques avec son idole, Carlos Alcaraz. Le cham­pion a témoigné d’une grande bien­veillance à son égard.

« Merci, Carlos, tu es vrai­ment très gentil… J’espère vrai­ment te revoir une autre fois ! », s’est exclamé John, visi­ble­ment ému.

#AusOpen mascot John had one of the best days of his life with Carlos Alcaraz 🥰



We all love you, John 💙 pic.twitter.com/8eMMIWoK5Z