La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Il y a bientôt vingt ans, en 2000, Mary Pierce remportait Roland-Garros, son deuxième titre du Grand Chelem après l’Australie en 1995. En quart de finale face à Monica Seles, la Tricolore réussit un point de légende qui est encore dans toutes les mémoires avec un lob entre les jambes. Quelques jours plus tard, elle s’imposera en finale face à Conchita Martinez. Elle reste à ce jour la dernière joueuse française à avoir soulever le trophée Porte d’Auteuil…