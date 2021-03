Quel raté de Roger Federer ! Alors que le Suisse et Daniel Evans se répon­dait coup pour coup sur leurs jeux de service et nous propo­saient une fin de set hale­tante dans un tie‐break, le Maestro, dans un moment crucial a commis une belle bourde, qui aurait pu lui coûter cher. Au filet, le numéro 6 mondial avait pour­tant le court ouvert, mais sa frappe est tota­le­ment restée dans sa raquette, la balle termi­nant sa course dans le filet. Le Suisse a préféré en sourire. Il ne s’est d’ailleurs pas démo­bi­lisé et a remporté ce premier set 7–6(8).