En pleine prépa­ra­tion pour la saison prochaine après une année 2021 remar­quable où elle a remporté ses deux premiers titres et atteint la 8e place mondiale avec en point d’orgue une quali­fi­ca­tion pour le Masters de fin de saison, Paula Badosa n’a pas le temps.

À 24 ans et après un début de carrière contrarié, celle qui rêve d’af­fronter Simona Halep, l’une de ses idoles, vise plus que jamais le sommet de la hiérar­chie mondiale. Si la concur­rence sera forte avec l’in­dé­trô­nable Ashleigh Barty, sa compa­triote Muguruza et les Sabalenka, Pliskova, Sakkari et autres Kontaveit et Jabeur, l’Espagnole n’a peur de rien et sa téna­cité est sa plus grande force.

Cela commence dès janvier en Australie où elle sera forcé­ment l’une des joueuses à suivre à Melbourne, dès le 17 janvier prochain, après une édition 2020 cauche­mar­desque où elle avait passé plus de 10 jours en quaran­taine, seule dans sa chambre d’hôtel, avant de connaître assez logi­que­ment la défaite dès le premier tour.