Loin d’être le joueur le plus acadé­mique et esthé­tique du circuit, Daniil Medvedev suscite une certaine « admi­ra­tion » de la part de ses pairs pour son style de jeu plus qu’atypique.

Le joueur hongrois, Piros Zsombor, classé 138e à l’ATP, s’est en tout cas pas bien lâché concer­nant le Russe en l’imi­tant assez gros­siè­re­ment dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Si cette imita­tion peut clai­re­ment faire sourire, on est en droit de se demander si elle plaira à l’ac­tuel 4e joueur mondial…

Imitation de Daniil Medvedev par Piros Zsombor. 🤣🤣



🎥 IG/somogyialexander | YouTube/alexandersomogyi pic.twitter.com/zTwq4KpGyl — Tennis Legend (@TennisLegende) October 26, 2022

Si certains crie­ront au génie, d’autres y verront égale­ment une certaine forme de moquerie, à vous de choisir…