Opéré d’une hernie début avril, Daniil Medvedev a fait son retour à l’en­traî­ne­ment il y a quelques jours. D’abord sur dur…puis sur terre battue ! Et pour le moment, il est toujours inscrit au Masters 1000 de Rome (8 au 15 mai) ainsi qu’à Roland‐Garros (22 mai au 8 juin).

Un retour du numéro 2 mondial pour les deux tour­nois devient plus qu’en­vi­sa­geable, ou au moins pour le Grand Chelem pari­sien, d’au­tant qu’il a l’air déjà en grande forme. Et en plus, il se met à appré­cier la terre battue, une surface qu’il a souvent criti­quée et sur laquelle il peine à évoluer à son meilleur niveau.

« Loving it », a posté le numéro 2 mondial, ce qui a surpris beau­coup de fans et d’observateurs.