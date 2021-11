En plus d’être devenu le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal à remporter plus de 30 matchs en une saison, Carlos Alcaraz a super­be­ment mis fin à sa vraie première saison chez les pros en rempor­tant le Masters de la nouvelle géné­ra­tion, quatre mois après son tout premier sacre décroché à Umag.

Deux titres, un premier quart en Grand Chelem et une 32e place mondiale, tout cela à seule­ment 18 ans… L’espoir espa­gnol a tout d’un futur grand et ce n’est pas sa façon de faire mousser le cham­pagne qui nous fera dire le contraire.