De retour pour le Masters 1000 de Rome (7 au 18 mai) après sa suspen­sion de trois mois, suite à l’ac­cord qu’il avait trouvé avec l’agence mondiale anti­do­page, Jannik Sinner a parti­cipé à son premier entraî­ne­ment en Italie lundi face à Jiri Lehecka.

Le numéro 1 mondial n’a pas tardé à faire lever la foule venue l’ob­server en réali­sant notam­ment un magni­fique passing de revers long de ligne. Sinner, toujours très sobre, a alors eu une réac­tion assez inha­bi­tuelle en restant plusieurs secondes sans bouger. Peut‐être impres­sionné par son coup.

L’ovation du public lors de son entrée sur le court lui a sans doute donné un peu plus confiance.

Rome’s and its Number one – reunited 🫂#IBI25 pic.twitter.com/H5EailG0YJ