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Michelsen en larmes dans les bras de Tiafoe : l’image boule­ver­sante de l’US Open

Par
Antoine Touchard
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Ce fut un énorme duel qui a fina­le­ment tourné en faveur du plus expé­ri­menté des deux Américains, pour­tant malmené pendant plus de trois sets avant d’enclencher la révolte.

Après un super tie‐break parfai­te­ment maîtrisé, Tiafoe s’imposait fina­le­ment 7–5, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6(6) pour se quali­fier pour une troi­sième demi‐finale à l’US Open.

Mais c’est après la balle de match que les images furent les plus boule­ver­santes. Tiafoe l’avait peut‐être senti : il écourta rapi­de­ment sa célé­bra­tion pour courir vers son adver­saire, qu’il connaît très bien. Michelsen ne put alors retenir ses larmes et fondit dans les bras de son aîné, qui prit de longues secondes pour le réconforter.

Sans aucun doute l’une des images les plus fortes de cet US Open. Une acco­lade qui rappelle qu’au-delà du court et de la compé­ti­tion, le tennis est un sport extrê­me­ment exigeant menta­le­ment, et que les joueurs savent aussi se serrer les coudes dans les moments les plus difficiles.

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 08:15

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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