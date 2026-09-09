Ce fut un énorme duel qui a fina­le­ment tourné en faveur du plus expé­ri­menté des deux Américains, pour­tant malmené pendant plus de trois sets avant d’enclencher la révolte.

Après un super tie‐break parfai­te­ment maîtrisé, Tiafoe s’imposait fina­le­ment 7–5, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6(6) pour se quali­fier pour une troi­sième demi‐finale à l’US Open.

Mais c’est après la balle de match que les images furent les plus boule­ver­santes. Tiafoe l’avait peut‐être senti : il écourta rapi­de­ment sa célé­bra­tion pour courir vers son adver­saire, qu’il connaît très bien. Michelsen ne put alors retenir ses larmes et fondit dans les bras de son aîné, qui prit de longues secondes pour le réconforter.

FOE‐NOMENAL 🇺🇸



From two sets and a break down, and then a break down in the fifth, Frances Tiafoe defeats Michelsen 5–7, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6 ! pic.twitter.com/8PMMeQ0ETh — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026

Sans aucun doute l’une des images les plus fortes de cet US Open. Une acco­lade qui rappelle qu’au-delà du court et de la compé­ti­tion, le tennis est un sport extrê­me­ment exigeant menta­le­ment, et que les joueurs savent aussi se serrer les coudes dans les moments les plus difficiles.