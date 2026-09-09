Ce fut un énorme duel qui a finalement tourné en faveur du plus expérimenté des deux Américains, pourtant malmené pendant plus de trois sets avant d’enclencher la révolte.
Après un super tie‐break parfaitement maîtrisé, Tiafoe s’imposait finalement 7–5, 3–6, 7–5, 6–3, 7–6(6) pour se qualifier pour une troisième demi‐finale à l’US Open.
Mais c’est après la balle de match que les images furent les plus bouleversantes. Tiafoe l’avait peut‐être senti : il écourta rapidement sa célébration pour courir vers son adversaire, qu’il connaît très bien. Michelsen ne put alors retenir ses larmes et fondit dans les bras de son aîné, qui prit de longues secondes pour le réconforter.
Sans aucun doute l’une des images les plus fortes de cet US Open. Une accolade qui rappelle qu’au-delà du court et de la compétition, le tennis est un sport extrêmement exigeant mentalement, et que les joueurs savent aussi se serrer les coudes dans les moments les plus difficiles.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 08:15