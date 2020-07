View this post on Instagram

Roger Federer and Mirka in Ticino. They came to shoot a commercial today😃 . . Credits : @rsisport . . Let’s get #federerized Follow @federerized for all the recent updates on Roger 😉 . . YouTube latest : Full live of Roger with on Running video LINK IN BIO . . #king #legend #rogerfederer #federer #rf #tennis #goat #legendrf #allezroger #federerized #federerourking #elagentrf #federerized #allezroger #switzerland #legendrf #rfmagic #mirka #1 #perfect #federerforever #swiss #swissmaestro #fedfan #fedfam