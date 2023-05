Si France TV est souvent à la ramasse, ce n’est pas le cas d’Amazon Prime qui dégaine sur les réseaux plus vite que son ombre. La chaine qui possède les droits du Simone Matthieu et de la fameuse Night Session a passé une journée histo­rique car ce match reste le plus épique avec celui très contre­versé entre Djokovic et Nadal.

En nous propo­sant un résumé de 23 minutes, elle nous offre donc un beau cadeau surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés.