On le sait Gaël est un créatif.

Il a un peu temps en ce moment d’au­tant qu’il doit être soulagé d’avoir annoncer la fin de sa carrière pour 2026. Du coup, il a lancé un nouveau concept sur You Tube.

La première victime a été Alizé Lim qui a un vrai souci avec le saumon

On se dit surtout que peut être que la « Monf » veut détrôner Top Chef ou au moins faire un clien d’oeil à la produc­tion de ce programme légendaire !

En tout cas, la « Monf » a toujours ce sourire et cette joie de vivre, cela change des posts dépres­sifs de Stefanos Tsitispas par exemple…