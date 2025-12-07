AccueilInsoliteMonfils doit viser top chef...
Monfils doit viser top chef…

Jean Muller
Par Jean Muller

On le sait Gaël est un créatif. 

Il a un peu temps en ce moment d’au­tant qu’il doit être soulagé d’avoir annoncer la fin de sa carrière pour 2026. Du coup, il a lancé un nouveau concept sur You Tube. 

La première victime a été Alizé Lim qui a un vrai souci avec le saumon

On se dit surtout que peut être que la « Monf » veut détrôner Top Chef ou au moins faire un clien d’oeil à la produc­tion de ce programme légendaire ! 

En tout cas, la « Monf » a toujours ce sourire et cette joie de vivre, cela change des posts dépres­sifs de Stefanos Tsitispas par exemple…

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 12:55

Sabalenka se paye Kyrgios, Aryna a vrai­ment du courage !
Carlos Alcaraz sur sa riva­lité avec Jannik Sinner : « Il n’y a pas de place pour la complaisance »

