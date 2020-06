Les joueurs de tennis ont des habitudes quelques fois étranges. Gaël Monfils, décidément très actif dans cette pause du circuit, nous a donc proposé de découvrir un nouveau jeu inventé à la suite d’un entraînement surement beaucoup plus sérieux. Cela ressemble finalement à du ball trap tennis. On s’éclate comme on peut en attendant le retour de l’adrénaline du circuit. Logiquement, connaissant le milieu, ce jeu devrait très vite être adopté par d’autres stars du tour. Affaire à suivre.

Comment se passe votre week-end?le mien pour l instant pas mal🤣🤣🤣🤣 (attention à ce jeu ⚠️) pic.twitter.com/e7LkQcd3qq — Gael Monfils (@Gael_Monfils) June 27, 2020