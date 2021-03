On l’avait quitté en larmes à l’issue de sa défaite au 1er tour de l’Open d’Australie. Mais depuis, Gaël Monfils a bien retrouvé son sourire. S’il n’est plus réap­paru sur les courts depuis le Grand Chelem austra­lien, la Monf’ a pu nous régaler avec le retour de ses tradi­tion­nelles danses du vendredi, sur son compte Instagram. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le Français n’a rien perdu de son sens du rythme !

La Monf can dance



🎥 IG Gaël Monfils pic.twitter.com/UMY2rmSV2e — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) March 12, 2021