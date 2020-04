Il y a 14 ans, en 2006, Roger Federer affrontait pour la première fois de sa carrière Novak Djokovic. Le Suisse est alors le patron incontesté du tennis mondial et le Serbe (67e à l’époque), le jeune qui rêve de le détrôner. Un premier duel qui se déroule sur la terre battue du Masters 1000 de Monte-Carlo au premier tour. Le Bâlois l’emporte 6-3, 2-6, 6-3 et échouera en finale face à Rafael Nadal en quatre sets (6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5)). Depuis ce premier rendez-vous, Roger Federer et Novak Djokovic se sont affrontés 50 fois et c’est le Serbe qui mène 27-23. Il a d’ailleurs remporté cinq des six derniers duels.